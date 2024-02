Gut 3,2 Millionen sahen Niederlage der DFB-Frauen

Durchschnittlich gut 3,2 Millionen Zuschauer haben am Freitagabend die ARD-Liveübertragung der 1:2-Niederlage der deutschen Fußballerinnen im Nations-League-Halbfinale in Frankreich gesehen. 3,19 Millionen Fans bedeuteten für das Erste einen Marktanteil von 13,1 Prozent.

In der Tageswertung der ARD erreichte der letztlich erfolglose Kampf der Mannschaft von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch Rang um die erste Chance zur Olympia-Qualifikation lediglich Rang drei.

Mehr Zuschauer sahen die 20.00-Uhr-Ausgabe der Tagesschau (3,8 Millionen Zuschauer/Marktanteil: 15,5 Prozent) und im Vorabend-Quizshow „Wer weiß denn sowas?“ (3,53/21,0). Die Livebilder vom Skiflug-Weltcup in Oberstdorf in der ARD lockten am späten Freitagnachmittag 2,28 Millionen Interessierte vor die Bildschirme und bedeuteten Platz sechs im ARD-Freitagsranking (MA: 16,6).