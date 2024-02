Hazard enthüllt: "Habe zwar nicht jeden Tag getrunken, aber ..."

Hazard gibt Übergewicht offen zu

„Es ist wahr. Ich habe jeden Sommer vier oder fünf Kilo zugenommen. Ich dachte mir: Du gibst zehn Monate lang so viel, setzt deinen Körper auf hohem Niveau ein und die Gegner treten auf dich ein. Da sollte dein Urlaub auch wirklich eine Auszeit sein“, erklärte der ehemalige Profi im Obi One Podcast .

„Bitte mich nicht, dabei irgendetwas zu tun. Ich genieße es, mit meiner Familie zusammen zu sein oder einfach an den Strand zu gehen. Fordere mich nicht auf, in diesen drei oder vier Wochen regelmäßig laufen zu gehen. Ich spiele gerne mit meinen Kindern etwas Fußball am Strand, gar kein Problem. Aber kein Lauftraining“, führte der Belgier an.