Jugend forscht beim LFC - Klopp trotzt der Personalnot

Weil in Hälfte zwei auch noch Koumas' gleichaltriger Stürmerkollege Jayden Danns (73., 88.) doppelt traf, sah sich Klopp im Anschluss gezwungen, vor zu großer medialer Aufmerksamkeit für seine "außergewöhnlichen Talente" zu warnen: "Es ist ein bisschen wie mit unserer neuen Darts-Sensation", sagte Klopp in Anspielung auf den inzwischen 17 Jahre alten Vize-Weltmeister Luke Littler und mahnte: "Es ist in Ordnung heute Nacht, aber ab morgen lasst die Jungs bitte in Ruhe! Sie müssen noch viel lernen."