Juve kriselt weiter: Remis in Verona

Rekordmeister Juventus Turin steckt in der italienischen Serie A weiter in die Krise. Der Tabellenzweite kam am Samstagabend bei Hellas Verona nur zu einem 2:2 (1:1) und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg. Mit 54 Punkten hat die „Alte Dame“ bereits neun Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand.