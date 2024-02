Klopp holt Titel mit Not-Team: "Der absolute Wahnsinn"

Jürgen Klopp war auf Wolke sieben, nachdem ihm seine Mannschaft den ersten Titel auf seiner Abschieds-Tournee beim FC Liverpool geschenkt hatte - und lobte vor allem seine vielen Youngster. „Ich bin mir sicher, dass die Leute dachten, als wir all die Kinder ins Spiel brachten: ‚OK, das war es jetzt, sie geben auf, sie haben am Mittwoch ein Spiel.‘ Aber das war wirklich nicht der Fall“, erklärte der deutsche Teammanager nach dem 1:0 (0:0)-Triumph im Finale des englischen League Cup gegen den FC Chelsea.

Klopp holt Titel vor seinem Abschied

"Was hier passiert ist, ist der absolute Wahnsinn", sagte der scheidende Coach: "Was für eine Akademie voller Charakter. Es ist unglaublich, was passiert ist." Der 56-Jährige feierte mit dem LFC seinen insgesamt achten Titel. In der Premier League, Europa League und im FA Cup könnten weitere folgen.