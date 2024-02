Last-Minute-Ausgleich: Tottenham lässt Punkte liegen

Tottenham Hotspur hat im Rennen um die Champions-League-Ränge in der englischen Premier League wichtige Punkte liegen lassen. Die Londoner kamen am Samstag mit Timo Werner in der Startelf trotz zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (1:1) beim abstiegsbedrohten FC Everton. Am Abend (18.30 Uhr/Sky) kann Aston Villa die Spurs mit einem Sieg bei Schlusslicht Sheffield United von Platz vier verdrängen.