Manchester United gedenkt Beckenbauer in München

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat bei einem Besuch in München dem verstorbenen Franz Beckenbauer die letzte Ehre erwiesen.

Anlässlich einer Gedenkfeier am 66. Jahrestag der Münchner Flugzeugkatastrophe, bei der unter anderem acht Spieler des englischen Vereins ums Leben gekommen waren, legte eine Delegation von United Blumenkränze am Grab des Kaisers auf dem Friedhof am Perlacher Forst ab.