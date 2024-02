Der Ärger in Hongkong ist noch immer nicht verraucht, jetzt versucht Lionel Messi (36) die Wogen zu glätten. Der Fußball-Weltmeister rechtfertigte in einer Videobotschaft an seine chinesischen Fans den Verzicht auf das Showspiel mit Inter Miami vor zwei Wochen.

Messi rechtfertigt sich nach Hongkong-Ärger

Seine Oberschenkelverletzung, "eine Entzündung in den Adduktoren", sei der einzige Grund für die Pause gewesen. Jeder wisse doch, dass er "immer und in jeder Partie spielen" wolle, sagte Messi.

Sogar Hongkongs Sportminister Kevin Yeung schaltete sich ein und verwies auf vertragliche Vereinbarungen. Auf der Promotion-Tour seines US-Teams kam Messi kurz zuvor in Saudi-Arabien und danach in Japan zu Kurzeinsätzen.

Auch Hongkongs Sportminister in Wut

In der Nacht zu Donnerstag startet Messi mit Miami gegen Real Salt Lake in seine erste komplette Saison in der US-Liga. Im vergangenen Jahr war der achtmalige Weltfußballer von Paris St. Germain in die MLS gewechselt.