Nach obszöner Geste: Ronaldo für ein Spiel gesperrt

Nach einer obszönen Geste ist Superstar Cristiano Ronaldo in der Saudi Pro League für ein Spiel gesperrt worden. Das teilte saudische Fußballverband mit. Der 39-Jährige hatte am Sonntagabend nach dem 3:2-Auswärtssieg seines Klubs Al-Nassr bei Al-Shabab die Fans gegen sich aufgebracht.

Ronaldo sorgte in seiner Zeit am Persischen Golf nicht zum ersten Mal für negative Schlagzeilen. Erst kürzlich steckte er sich auf dem Weg in die Kabine einen Fanschal von Al-Hilal in die Hosen und warf diesen kurz darauf wieder weg. Im vergangenen April griff er sich nach einer Niederlage gegen denselben Klub nach dem Spiel an die Genitalien.