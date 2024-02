Österreich: Starker Einstand für Bayern-Leihgabe Krätzig

Bayern-Leihgabe Frans Krätzig hat in der österreichischen Fußball-Bundesliga ein starkes Debüt gefeiert. Der 21-Jährige leistete beim 3:1 seines neuen Klubs Austria Wien gegen den TSV Hartberg die Vorarbeit zum zwischenzeitlichen 1:1. In der 77. Minute wurde er unter Standing Ovations ausgewechselt.

"Ich habe zehn Minuten gebraucht, aber dann hat's gut gefunkt", sagte Krätzig, der nur vier Tage nach seinem Wechsel aus München in die Alpenrepublik gleich in der Startelf stand. "Fürs erste Spiel war es in Ordnung, echt nicht schlecht. Darauf kann man gut aufbauen."