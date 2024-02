Pokal-Held in der Türkei: Meunier erstaunt mit ungeahnten Fähigkeiten

Kurz vor Ende des Transferfensters in der Türkei hat sich der belgische Rechtsverteidiger Thomas Meunier dem türkischen Erstligisten Trabzonspor angeschlossen. Im Ramen des türkische Pokals gegen Underdog Genclerbirligi kam der Routinier zu seinem ersten Joker-Einsatz und wurde prompt zum Helden.

Zunächst musste Meunier von der Bank aus mit ansehen, wie Genclerbirligi in der Achtelfinal-Partie in Führung ging und den Favoriten an den Rand einer Niederlage drängte. Zur Halbzeit kam der Ex-Dortmunder dann jedoch ins Spiel und belebte die rechte Seite mit vielen offensiven Ausflügen. Einen davon krönte er mit einer mustergültigen Flanke, die Eren Elmali per Kopf veredelte.

Dem genialen Meunier-Ball war es zu verdanken, dass Trabzonspor durch den Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch die Verlängerung erreichte. In dieser machte Mahmoud Trezeguet den Viertelfinal-Einzug in der 105. Minute doch noch klar. Ausgangspunkt war abermals Meunier, der die Szene mit einer Balleroberung einleitete.

