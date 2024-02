Serie A: Inter Mailand dominiert Salernitana und Boateng

Inter Mailand steuert in der italienischen Serie A unaufhaltsam dem 20. Meistertitel entgegen. Der souveräne 4:0 (3:0)-Erfolg gegen Schlusslicht US Salernitana am 25. Spieltag war bereits der achte Pflichtspielsieg in Serie. Der Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin beträgt nun zehn Punkte.