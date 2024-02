Serie A: Milan schlägt Meister Neapel

Die AC Mailand hält in der italienischen Serie A den Druck auf den Tabellenzweiten Juventus Turin aufrecht. Die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli besiegte Titelverteidiger SSC Neapel am Sonntag 1:0 (1:0) und rückte mit nun 52 Punkten auf einen Zähler an den Rekordmeister (53) heran. Juve ist am Montag (20.45 Uhr/DAZN) noch gegen Udinese Calcio im Rahmen des 24. Spieltags gefordert.