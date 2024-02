Telegraph: IFAB wird Blaue Karte einführen

Gelb, Gelb-Rot, Rot! Und bald auch Blau? Die Regelhüter des International Football Association Boards (IFAB) werden Informationen der englischen Zeitung Telegraph zufolge am Freitag den Testlauf einer neuen Karte verkünden. In Anlehnung an beispielsweise Eishockey könnte ein Sünder dann auch im Fußball auf die Strafbank gesetzt werden.