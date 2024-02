Ter Stegen vor Comeback für Barcelona

Nationalspieler Marc-Andre ter Stegen steht vor seiner Rückkehr ins Tor des FC Barcelona. Das berichtete Barca-Trainer Xavi vor dem Ligaspiel des spanischen Meisters am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Granada.

Damit kann auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder mit ter Stegen planen. Zum Start ins EM-Jahr mit den Länderspielen in Lyon gegen Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März und drei Tage später in Frankfurt gegen die Niederlande wird allerdings auch der langjährige Kapitän Manuel Neuer von Bayern München zurückerwartet.