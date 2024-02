Übergewicht? Ex-Bayern-Star schmeißt hin

Der frühere Topstar mit dem starken linken Fuß spielte beim amtierenden Pokalsieger zuletzt keine Rolle mehr, offiziell aus Gründen der „Belastungskontrolle“. In Brasiliens Medien gilt dies als Synonym für Übergewicht.

James Rodriguez wird zum Wandervogel

Der Stern von Rodriguez ging bei der WM 2014 in Brasilien auf, als er mit sechs Treffern Torschützenkönig wurde. Danach wechselte er für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid, konnte bei den Königlichen aber nie richtig Fuß fassen, weshalb er an die Bayern ausgeliehen wurde.