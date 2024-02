United-Trainer ten Hag attackiert Kritiker Carragher

Teammanager Erik ten Hag vom englischen Rekordmeister Manchester United wehrt sich gegen Chefkritiker Jamie Carragher. „Manche Analytiker sind in ihren Kommentaren sehr objektiv und geben sehr gute Ratschläge, andere sind sehr subjektiv“, sagte ten Hag am Mittwoch und betonte: „Jamie Carragher hat vom ersten Moment an kritisiert.“