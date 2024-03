0:5-"Demütigung" in Porto: Schmidt mit Benfica in der Krise

Zwei von drei möglichen Titeln in Gefahr: Trainer Roger Schmidt steckt mit Benfica Lissabon in der Krise. Am Sonntag erlebte der portugiesische Meister beim FC Porto ein 0:5 (0:3)-Debakel und musste die Tabellenführung an Sporting Lissabon abgeben. Drei Tage zuvor hatte Benfica auch im Pokal geschwächelt und das Halbfinal-Hinspiel gegen den Stadtrivalen mit 1:2 verloren.