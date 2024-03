150.000. Tor: Havertz mit historischem Treffer in Sheffield

Sieben Siege in Serie, satte 31 Tore, Platz eins weiter in Schlagdistanz: Für Kai Havertz und den FC Arsenal läuft in der Premier League derzeit alles nach Plan. Als wäre das nicht genug, schrieb der deutsche Fußball-Nationalspieler beim 6:0 (5:0)-Kantersieg des Tabellendritten beim Schlusslicht Sheffield United jetzt auch Geschichte - sein Tor zum zwischenzeitlichen 4:0 war der insgesamt 150.000. Treffer im englischen Oberhaus.