Ausbootung nach Derby-Eklat: Rangnick kritisiert Rapid-Trio

Nach dem Homophobie-Eklat in der österreichischen Liga hat Teamchef Ralf Rangnick den Verzicht auf ein Rapid-Trio um Guido Burgstaller für das Nationalteam mit deutlichen Worten begründet. "Alles, wofür wir mit der Nationalmannschaft stehen, ist diametral am anderen Ende der Werteskala", sagte der 65-Jährige mit Blick auf die Vorfälle im Anschluss an das Stadtderby zwischen Austria Wien und Rapid Wien.

Die Rapid-Profis Burgstaller, Marco Grüll und Niklas Hedl stehen nicht im Aufgebot für die Länderspiele in der Slowakei (23. März) und gegen die Türkei (26. März). Er erwarte, dass sich die Spieler "ernsthaft mit diesem Thema auseinandersetzen und verstehen, was es für Menschen bedeutet, wenn sie auf so eine Art und Weise öffentlich beleidigt und diskriminiert werden", sagte Rangnick: "Das ist etwas, dass ich in meiner Mannschaft nicht tolerieren werde."