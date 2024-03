Betrug beim Dopingtest: Sperre für Gabriel Barbosa

Der brasilianische Fußballprofi Gabriel Barbosa ist wegen versuchten Betrugs bei einem Dopingtest für zwei Jahre gesperrt worden. Das teilte das Sportgericht in Brasilien am Montag mit.

Die Sperre für den Angreifer von Flamengo Rio de Janeiro, der 2016 mit der Olympia-Auswahl die Goldmedaille gewann, soll rückwirkend am 8. April 2023 in Kraft treten.

An diesem Datum soll Gabriel Barbosa in der Vereinszentrale in Rio einen unangekündigten Doping-Test gestört haben, indem er lokalen Medienberichten zufolge unter anderem die Beamten ignorierte und dessen Anweisungen nicht befolgte.