Betrug? Kamerun sperrt 62 Spieler

Dabei steht auch der angeblich 17 Jahre alte Nationalspieler Wilfried Nathan Douala auf der Liste, die am Wochenende veröffentlicht wurde. Das richtige Alter des Mittelfeldspielers ist derzeit jedoch noch unbekannt.

„Der derzeitige Vorstand des kamerunischen Fußballverbandes hat eine umfangreiche Säuberungsaktion eingeleitet. Die Beobachtung wurde gemacht, dass mehr als 60 Prozent der Fußballer, die in Elite One und Elite Two spielten, ihr Alter manipuliert hatten. (...) Die schuldigen Spieler werden automatisch bestraft (sechs Spiele Sperre) und müssen ihr wahres Alter angeben“, sagte Ernest Obama, Sprecher von Verbandspräsident Samuel Eto‘o im Gespräch mit L‘Équipe.