Bis 2026: Tedesco verlängert als belgischer Nationaltrainer

Der ehemalige Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco bleibt langfristig belgischer Nationalcoach. Wie der Fußballverband RBFA am Donnerstag bekannt gab, verlängerte der 38-Jährige seinen Vertrag bis 2026 - einschließlich der WM in Kanada, Mexiko und den USA. "Für mich ist es ein Privileg und eine Ehre, Nationaltrainer von Belgien zu sein", sagte er: "Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Roten Teufeln".

Seit Februar 2023 ist Tedesco im Amt und schaffte gemeinsam mit Kevin de Bruyne und Co. die Qualifikation für die EM in diesem Sommer in Deutschland. In Gruppe E trifft Belgien auf die Slowakei und Rumänien, der dritte Gegner wird noch in den Play-offs ausgespielt.