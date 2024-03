Blitztor von Baumgartner: Österreich tankt Selbstvertrauen

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat nach einem Blitztor des Leipzigers Christoph Baumgartner Selbstvertrauen für die EM in Deutschland getankt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick gewann bei EM-Teilnehmer Slowakei 2:0 (1:0), Baumgartner traf bereits nach sieben Sekunden. Es war der schnellste Treffer in der Länderspiel-Geschichte Österreichs.

Der Freiburger Michael Gregoritsch führte in Bratislava den Anstoß zu Baumgartner aus, der ehemalige Hoffenheimer stürmte los und traf. Danach kontrollierten die Gäste mit acht Bundesliga-Legionären in der Startelf die Begegnung, verpassten aber in der ersten Halbzeit weitere Tore. Andreas Weimann (82.) sorgte für die Entscheidung.