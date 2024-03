Brasilianer als Erfinder des Freistoßsprays anerkannt

Im millionenschweren Prozess um die Rechte am Freistoßspray hat die FIFA eine Niederlage erlitten. Ein Bundesgericht in Rio de Janeiro lehnte den Antrag des Fußball-Weltverbandes ab, das Patent des Brasilianers Heine Allemagne an der Schaumdose zu annullieren. Das Urteil bestätigt, dass Allemagnes Erfindung alle Voraussetzungen erfülle, um als sein geistiges Eigentum anerkannt zu werden.