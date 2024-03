Tragische Nachricht aus der Serie A: Geschäftsführer von AC Florenz verstorben

Der italienische Fußball trauert um Joe Barone. Der Geschäftsführer des Erstligisten AC Florenz verstarb am Dienstag im Krankenhaus San Raffaele in Mailand. Dies teilte der Klub am Dienstagnachmittag mit. Man sei „vom schrecklichen Verlust eines Mannes, der große Professionalität zeigte und sein Herz und seine Seele für diese Farben gab, völlig am Boden zerstört“.

Barone, der die Geschicke von Florenz seit 2019 führte, war nach einem medizinischen Notfall im Vorfeld des Serie-A-Spiels zwischen Atalanta Bergamo und Florenz am Sonntag per Hubschrauber in die Intensivstation des Krankenhauses gebracht worden, die Partie war daraufhin knapp eine Stunde vor Anpfiff abgesagt worden.