Frankreich-Superstar fällt gegen DFB-Elf aus

Ohne Rekordspieler Antoine Griezmann tritt Vizeweltmeister Frankreich am Samstag in Lyon zum Länderspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft an. Der 32 Jahre alte Stürmer von Atletico Madrid verpasst nach der Rekordserie von 84 Einsätzen in aufeinanderfolgenden Länderspielen seit November 2016 wegen einer Stauchung des rechten Knöchels die Begegnung der beiden Nachbarn.