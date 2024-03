Überraschungsteam FC Girona zieht wieder an Barca vorbei - Atletico blamiert sich

Der Traum von der Champions League wird immer greifbarer: Überraschungsteam FC Girona ist in der spanischen La Liga wieder am großen FC Barcelona vorbeigezogen. Dank des knappen 2:0 (1:0)-Erfolgs gegen den CA Osasuna festigten die Himmelsstürmer aus Katalonien mit 62 Punkten Rang zwei hinter Real Madrid (66), der Rekordmeister kann den Vorsprung am Sonntag (18.30 Uhr/DAZN) gegen Celta Vigo jedoch wieder ausbauen. Barcelona ist Dritter (61).