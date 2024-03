Historisch schwach: "Tasmania" Almeria entlässt Garitano

Der spanische Fußball-Erstligist UD Almeria hat auf seine historische Negativserie reagiert und sich von Trainer Gaizka Garitano (48) getrennt. Das teilte das weiterhin sieglose Schlusslicht in La Liga am Mittwoch mit, zwei Tage nach dem bitteren 2:2 im andalusischen Duell gegen den FC Sevilla. Garitano hatte in Almeria erst im Oktober 2023 den Dienst angetreten, nun übernimmt der erfahrene Pepe Mel (61) - die Mission wirkt allerdings längst aussichtslos.