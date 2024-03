Joao Felix' starker Assist: Barcelona schlägt Las Palmas

Der FC Barcelona hält den Druck auf Real Madrid in der spanischen Meisterschaft aufrecht. Die Katalanen holten durch ein 1:0 (0:0) gegen UD Las Palmas am Samstagabend ihren 20. Ligasieg und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenführer damit vorübergehend auf fünf Punkte. Real ist am Sonntag noch gegen den Tabellenvierten Athletic Bilbao gefordert.