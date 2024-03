Messi und Suarez spielen mit dem Gegner: Altstars nicht zu halten

Die Altstars erzielten beim 5:0 (3:0) von Inter Miami in der MLS gegen Orlando City jeweils zwei Treffer. Das Team aus Florida führt mit zwei Siegen und einem Remis die Eastern Conference an. Messi und Co. dominierten den Gegner dabei phasenweise nach Belieben. Das wohl beste Beispiel war der vierte Treffer, als Messi trotz Foul zum Torerfolg kam.