Nach Anschlag: Russlands zweiter Test abgesagt

Das Länderspiel der russischen Nationalmannschaft gegen Paraguay ist nach dem Terroranschlag im Moskauer Vorort Krasnogorsk abgesagt worden. Die Partie sollte ursprünglich kommenden Montag in Moskau stattfinden. Zu dem Anschlag am Freitagabend in einer Konzerthalle hat sich mittlerweile die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) bekannt.