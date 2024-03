Nach Einbrüchen bei Fußballstars: Bande in Madrid gefasst

Nach einer Einbruchsserie bei einer Reihe von Fußballstars in Madrid hat die spanische Polizei die mutmaßlichen Täter festgenommen. Die sechsköpfige Bande soll bei ihren Beutezügen Geld, Schmuck, Luxusuhren und Wertgegenstände gestohlen haben. Das gab eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch in der Hauptstadt bekannt.