Nach Krebserkrankung: Lainer wieder in Österreichs Kader

Lainer wieder in Österreichs Kader

Trainer Ralf Rangnick nominiert den Außenverteidiger für die Länderspiele in der Slowakei am 23. März und gegen die Türkei am 26. März.

Zuletzt 2022 im ÖFB-Trikot: Stefan Lainer

© AFP/SID/Geoff Caddick