Nach Saisonende: Milan und Roma duellieren sich Down Under

Erstmals seit 31 Jahren reist der italienische Fußball-Topklub AC Mailand nach Australien. Am 31. Mai trifft das Team des deutschen Nationalspielers Malick Thiaw in Perth auf Ligakonkurrent AS Roma, wie der 19-malige Meister am Mittwochabend bekannt gab. Die Partie findet wenige Tage nach dem Saisonfinale der Serie A statt. Down Under haben beide Mannschaften große Fan-Gemeinden, im 65.000 Zuschauer fassenden Stadion von Perth wird eine frenetische Kulisse erwartet.