Nach "Schande" in Singapur: Chinas Kapitän erklärt Rücktritt

Kapitän Zhang Linpeng ist nach einem enttäuschenden Remis in der WM-Qualifikation in Singapur aus Chinas Fußball-Nationalteam zurückgetreten. Als „Schande“ bezeichnete der 34 Jahre alte Innenverteidiger das 2:2 nach 2:0-Führung am Donnerstag und zog frustriert einen Schlussstrich.