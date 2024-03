Nach Verurteilung: Alves beantragt Freilassung gegen Kaution

Der wegen Vergewaltigung verurteilte brasilianische Fußball-Star Dani Alves hat am Dienstag seine Freilassung gegen Kaution beantragt für die Zeit, während über seine Berufung entschieden wird. Sein Anwaltsteam schlug vor, eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro (54.000 US-Dollar) zu hinterlegen oder seine beiden Pässe auszuhändigen, um zu garantieren, dass er in Spanien bleiben würde.