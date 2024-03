Oranje mit fünf Bundesliga-Profis gegen Deutschland

Zu den 26 nominierten Spielern für die Partien am 22. März in Amsterdam und vier Tage später am 26. März (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt zählen auch Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim).