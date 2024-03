Real-Kollege verrät den Inhalt der Diskussion mit Bellingham

Jude Bellingham und Aurélien Tchouaméni sorgten zuletzt für Aufruhr im Netz, als ein Video auftauchte, in dem die beiden Real-Stars miteinander diskutieren. Zunächst wurde angenommen, dass es in der Diskussion darum ginge, wer von Erling Haaland und Kylian Mbappé der bessere sei - doch Tchouaméni enthüllte nun auf einer Pressekonferenz der Équipe Tricolore den wahren Inhalt des Gesprächs.

„Großartiger Typ. Er ist ein unglaublicher Typ. Und er ist besser als euer Junge“, hatte Bellingham in dem Video gesagt - über Dier, verglichen mit Upamecano, wie nun klar ist. Tchouaméni blieb aber auf der Seite seines Landsmannes, sodass beide letztlich ihren Nationalmannschaftkollegen unterstützen.

Bellingham hat mit Dier eine gemeinsame Geschichte in der englischen Nationalmannschaft. In 14 Partien der Three Lions standen die beiden gemeinsam im Kader. Auf der anderen Seite standen die beiden Franzosen bereits 20-mal gemeinsam im Kader der Nationalmannschaft.