Retegui schießt Italien zum Sieg gegen Venezuela

Fußball-Europameister Italien hat beim Test gegen Venezuela einen knappen Sieg eingefahren. Gegen die Südamerikaner gewann die Mannschaft von Luciano Spalletti in Florida mit 2:1 (1:1). Matchwinner war Mateo Retegui (40., 81.) vom CFC Genua mit einem Doppelpack. Den Zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Darwin Machis (43.). Salomon Rondon (3.) scheiterte zudem mit einen Foulelfmeter an Gianluigi Donnarumma.

Bei der Europameisterschaft trifft Italien in der kniffligen Gruppe B auf Spanien, Kroatien und Albanien. Am Sonntag steht der nächste Test auf dem Plan, Gegner in New York ist Ecuador.