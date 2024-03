Spanien 3:3 gegen Brasilien - Zeichen gegen Rassismus

Brasilien und Spanien haben bei der nächsten Show von Fußball-Supertalent Endrick ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Das Testspiel der beiden Nationen in Madrid stand unter dem Motto „Eine Haut, eine Identität“ und endete mit einem 3:3 (2:1). Als weiteres Symbol führte zum ersten Mal Vinicius Jr., der am Montag wegen regelmäßigen rassisitschen Beleidigungen in Tränen ausgebrochen war, die Braslianer als Kapitän auf das Feld.