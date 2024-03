Spanischer Fußballverband entlässt Direktoren

Der spanische Fußballverband RFEF hat nach den polizeilichen Durchsuchungen am Hauptsitz in Madrid mehrere Direktoren suspendiert. Der Verband teilte am Donnerstag mit, dass Rechtsdirektor Pedro Gonzalez Segura und Personaldirektor Jose Javier Jimenez entlassen wurden. Außerdem seien Disziplinarverfahren eröffnet worden, nachdem beide am Mittwoch verhaftet wurden.