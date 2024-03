Staatsanwaltschaft fordert höhere Strafe für Alves

Der 40-Jährige war am 22. Februar von einem spanischen Gericht für schuldig gesprochen worden, eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona vergewaltigt zu haben. Weitere fünf Jahre der Haft wurden auf Bewährung ausgesetzt, hinzu kommt eine Strafzahlung in Höhe von 150.000 Euro. Auch Alves hatte über einen Anwalt eine Berufung angekündigt.