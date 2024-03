Und plötzlich wieder Superstar! Vergessener England-Star löst Hype aus

Hype in Korea: Eigener Fanshop für Lingard

„Viele Leute haben gedacht, dass die K-League eine Liga ist, die Spieler nach Europa und in andere asiatische Ligen exportiert, wo es mehr wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Aber jetzt fangen die Leute an, anders darüber nachzudenken“, so der Fernsehkommentator und ehemaliger Akademietrainer in Korea.

Leidenszeit und Spott von United-Legende Scholes

„Natürlich wird Lingard sich auch anpassen müssen“

So oder so: Trainer Kim Gi-dong will seinem Schützling aktuell ohnehin keinen wirklichen Druck machen. „In Bezug auf Lingards Anpassung an das K-League-Leben bieten wir ihm so viel Unterstützung wie möglich“, erklärte der Coach und verweist auf einen Mitspieler. „Wir haben Ki Sung-yueng, der Erfahrung in der Premier League hat, also unterstützt er ihn auch.“