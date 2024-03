"Verbittert": Jesus kritisiert Acerbi-Freispruch

Jesus befürchtet Präzedenzfall

Die Neapolitaner kündigten als Protestmaßnahme an, sich zukünftig nicht mehr an "rein kosmetischen Initiativen" gegen Rassismus und Diskriminierung beteiligen zu wollen, die vom italienischen Verband koordiniert werden. So will der Verein beispielsweise nicht an der Aktion "Keep racism out" (Rassismus draußen lassen) teilnehmen, die am 30. Spieltag der Serie A auf dem Programm steht.