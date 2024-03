Wieder in Valencia: Vinicius rassistisch beleidigt

Brasiliens Fußball-Star Vinicius Junior ist in Valencia erneut rassistisch beleidigt worden, die spanische Liga prüft derzeit den erneuten Vorfall. Demnach wird ein Video analysiert, in dem ein Kind zu sehen ist, das den Angreifer von Real Madrid verunglimpft. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Liga-Kreisen am Montag.