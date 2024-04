Einzigartiger Unschlagbar-Rekord! Bayer Leverkusen in neuen Sphären

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso kam am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League bei West Ham United zu einem 1:1 (0:1) und ist damit nun länger ungeschlagen als Turin, das im Zeitraum von Mai 2011 bis Mai 2012 43-mal nicht als Verlierer vom Platz gegangen war.

Der neue deutsche Meister aus Leverkusen hat zuletzt am 27. Mai 2023 ein Spiel verloren - damals gab es am letzten Bundesligaspieltag ein 0:3 gegen den VfL Bochum. Am Donnerstag war der Rekord lange in Gefahr. Erst Jeremie Frimpong (89.) sorgte mit seinem Tor für die Fortsetzung der beeindruckenden Bayer-Serie.