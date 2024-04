5000 Euro für "UEFA Mafia"? Klub protestiert öffentlich

5000 Euro Geldstrafe, weil ein paar Fans die UEFA als „Mafia“ beschimpfen? Diese Buße brachte den norwegischen Fußball-Klub Brann Bergen auf die Barrikaden. Die Rufe der Anhänger beim Champions-League-Spiel der Frauen gegen den SKN Pölten, schrieb Präsident Aslak Sverdrup in einem offenen Brief im britischen Guardian, seien vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt.

Zum anderen möchten Sverdrup und Brann eine Debatte darüber anstoßen, was sich die Fußball-Gewaltigen so alles gefallen lassen müssen. Wer Rufe wie jene am 31. Januar in Bergen bestrafe, meinen die Norweger, setze Kritik an der UEFA mit Diskriminierung und Rassismus gleich. Sverdrup spricht bei TV 2 von einer „richtigen und wichtigen Diskussion“.