Arsenal siegt bei Wolverhampton und springt auf Platz eins

Der FC Arsenal hat zumindest vorübergehend die Tabellenspitze in der englischen Premier League erklommen. Die Gunners siegten am Samstagabend mit 2:0 (1:0) bei den Wolverhampton Wanderers. Leandro Trossard (45.) und Martin Ödegaard (90.+5) erzielten die Treffer für die Gäste.

Die Skyblues besiegten am Samstagabend im Halbfinale des FA Cups den FC Chelsea mit 1:0, am kommenden Donnerstag ist City in der Liga bei Brighton & Hove Albion zu Gast. Liverpool tritt am Sonntag beim FC Fulham an (17.30 Uhr/Sky).