Atletico glückt Champions-League-Generalprobe

Atletico Madrid ist für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Borussia Dortmund gerüstet. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone gewann am Samstag die Generalprobe für das Duell beim BVB in La Liga gegen Überraschungsteam FC Girona letztlich souverän mit 3:1 (2:1). Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) kommt es in Dortmund zur entscheidenden zweiten Partie. Das Hinspiel hatte Atletico mit 2:1 für sich entschieden.